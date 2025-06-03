Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı! Sakın Şemsiyesiz Çıkmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Orta Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu ile İç Anadolu'nun doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Van’ın güney ve doğu kesimleri de yağışlı havadan nasibini alacak. Hatay’ın batısı, Konya’nın batısı ve Malatya çevresi de yağmurun etkili olacağı alanlar arasında.

Yağışların Karadeniz’in doğusunda daha da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de sağanakların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık seyredecek.

Hava sıcaklıklarında batı ve iç bölgelerde 2 ila 4 derecelik artış öngörülüyor. Diğer yerlerde sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Rüzgarlar genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Ancak İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ve Doğu Akdeniz’de rüzgarın zaman zaman kuvvetli şekilde (saatte 40-60 km) esmesi bekleniyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

4 İLDE SARI ALARM

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de sarı kodlu alarm verildi. Bu 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu ile Hatay'ın batısı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,

HATAY °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Konya'nın batısı, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale'nin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

VAN °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi