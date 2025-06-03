Marmaris Depremi İzmir'de Büyük Depremi Tetikler mi? Artçı Depremler Devam Edecek mi?

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Muğla'nın yanı sıra İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

Vatandaşları sokağa döken depremi yorumlayan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den kritik açıklamalar geldi. Habertürk'te konuşan Prof. Dr. Tüysüz özellikle 2020'de 6.6 büyüklüğündeki depremle sallanan İzmir için konuştu.

Depremin Rodos'tan Fethiye'ye doğru uzanan fay hattında meydana geldiğini belirten Tüysüz, 5 büyüklüğüne varan artçı depremlerin gerçekleşebileceğini söyledi.

CİDDİ HASARLAR YAŞANIR MI?

Ege Bölgesi'nin dünyanın en sık deprem üreten bölgelerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Okan Tüysüz, söz konusu sismik hareketliliğin milyonlarca yıldır devam ettiğinin altını çizdi.

Tüysüz, 5.8'lik depremin Rodos'tan Fethiye'ye doğru uzanan fay hattında meydana geldiğini belirterek, "Bu hat üzerinde meydana gelen derin bir deprem. Bu derin depremler çok geniş bir alanda hissedilmelerine rağmen yüzeye olan mesafeleri nedeniyle çok geniş bir hasar yaratmıyorlar. Bu deprem de ciddi bir hasar vermeyeceğini düşünüyorum. Özellikle çok eski binalarda hasar vardır. 5'e varan artçıların olması mümkün" ifadelerini kaydetti.

İZMİR'DE BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLER Mİ?

2020'de 6.6 büyüklüğündeki depremle büyük yıkım yaşayan İzmir'e ilişkin de konuşan Okan Tüysüz, bu sarsıntının İzmir'de hissedilmesinin doğal olduğunu ancak büyük bir depremi tetiklemesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi