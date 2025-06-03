CHP'ye 'Kurultay' Soruşturması Tamamlandı! 12 İsmin Cezalandırılması İstendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 ismin "seçim kanununa muhalefet" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

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CHP'ye 'Kurultay' Soruşturması Tamamlandı! 12 İsmin Cezalandırılması İstendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 ismin "seçim kanununa muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA

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Ekrem İmamoğlu
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