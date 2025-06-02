İktidara Yakın Yazardan Çarpıcı İddia: Kılıçdaroğlu Geri Mi Dönüyor? Yakın Çevresi Ne Diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Şubat'ta Manisa'daki AK Parti İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, CHP'deki liderlik değişimini hedef alarak seçim yenilgisinin bedelinin Kemal Kılıçdaroğlu'na kesildiğini ve "şaibeli bir kurultayla" görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

7 Şubatta konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, kurultay süreciyle ilgili parti yönetiminin net bir açıklama yapması gerektiğini belirtti. Ancak şaibe iddialarına dair elinde herhangi bir somut bilgi bulunmadığını da ekledi.

Bu açıklamaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubatta CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, Siyasi Partiler Kanununun "oylamaya hile karıştırılması" hükmüne dayandırıldı.

Kurultay tartışmaları sürerken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olup olmayacağına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Selvi, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin, Kılıçdaroğlu'nun yeniden başkanlık koltuğuna oturacağını söylediğini iddia etti.

Abdulkadir Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

"CHP'nin şaibeli kurultayıyla ilgili dava 30 Haziran'da görülecek. Eğer 'mutlak butlan' kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun işbaşına gelmesi bekleniyor. Peki Kılıçdaroğlu bunu kabul edecek mi?

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kabul edeceğini söylüyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul etmeme ihtimali de var. Kılıçdaroğlu istifa ederse, bu kez mahkeme davayı açanlardan kayyum atanması için 7 kişilik liste isteyecek. Onların arasından birini kayyum olarak atayacak. CHP'yi zor bir dönem bekliyor."

Kaynak: Hürriyet