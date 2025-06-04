Akyazı’da Silahlı Saldırı: Arkadaşını Bacaklarından Vuran Şüpheli Taksi Bagajında Yakalandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Düzyazı Mahallesi’nde 2 Haziran 2025’te yaşanan olayda, K.T. (31) ile arkadaşı R.Ç. (27) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.T., tabancasıyla R.Ç.’ye dört el ateş ederek her iki bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay sonrası kaçan K.T.’nin, Adapazarı’nda ağabeyinin evinde saklandığı belirlendi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fiziki takip sonucu şüpheliyi ağabeyinin evinin yakınında bir taksinin bagajından inerken yakaladı. K.T.’nin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör ve 13 adet 9x19 mm mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA