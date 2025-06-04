Batman’da Şiddetli Rüzgâr Faciayı Teğet Geçti: Ağaç, Park Halindeki Aracın Üzerine Devrildi

Batman’ın Kültür Mahallesi’nde şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanma olmadı.

Batman’da Şiddetli Rüzgâr Faciayı Teğet Geçti: Ağaç, Park Halindeki Aracın Üzerine Devrildi

Batman’ın Kültür Mahallesi’nde 4 Haziran 2025’te saat 16:30 sularında etkili olan şiddetli rüzgâr, bir ağacın park halindeki bir aracın üzerine devrilmesine neden oldu. Rüzgâr, cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı. Devrilen ağaç, park halindeki bir araca isabet etti; ancak aracın yanında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olayda araçta maddi hasar meydana gelirken, devrilen ağacın kaldırılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri, ağacı kaldırmak ve bölgedeki güvenliği sağlamak için çalışma başlattı. Yetkililer, şiddetli rüzgârın devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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Kaynak: İHA

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