Mardin Nusaybin’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 691 kök skunk bitkisi, esrar, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin Nusaybin’de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle mücadele kapsamında operasyon düzenledi. 4 şüpheliye ait ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, 691 kök skunk bitkisi, 50 gram kubar esrar, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü, 14 fişek ve 1 cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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