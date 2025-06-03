İstanbul’da Film Gibi Operasyon! Uyuşturucu Baskını Havadan Görüntülendi

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde düzenlenen dron destekli uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu maddeleri pencereden atan ve ardından çatıya çıkarak kaçmaya çalışan iki zanlı polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs 2025 tarihinde Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi.

Önceden yapılan istihbari çalışmalar neticesinde belirlenen eve, çevresi güvenlik altına alınarak dron desteğiyle baskın yapıldı.

İstanbul’da Film Gibi Operasyon! Uyuşturucu Baskını Havadan Görüntülendi - Resim : 1

KAÇMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR

Polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheliler Y.A. ve İ.H.B., evde bulunan uyuşturucu maddeleri hızla pencereden dışarı attı. Ardından kaçmak amacıyla çatıya çıkan zanlılar, kısa sürede güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

İstanbul’da Film Gibi Operasyon! Uyuşturucu Baskını Havadan Görüntülendi - Resim : 2

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Evde gerçekleştirilen aramalarda 7 kilogram bonzai olarak bilinen sentetik kannabinoid, bir adet hassas terazi, çok sayıda kilitli poşet, aseton ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı, 27 Mayıs'ta çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da Film Gibi Operasyon! Uyuşturucu Baskını Havadan Görüntülendi - Resim : 3

O ANLAR DRON KAMERASIYLA KAYDA ALINDI

Operasyonun tüm anları dron kamerasıyla kaydedildi. Şüphelilerin uyuşturucuyu pencereden atıp ardından çatıya kaçmaya çalışması, aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

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Kaynak: İHA

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