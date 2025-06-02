52 İlde Siber Suç Operasyonu: 145 Tutuklama, 5 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen geniş çaplı siber suç operasyonlarında 423 şüphelinin yakalandığını, 145'inin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre; Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 52 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çocuk müstehcenliği", "bilişim sistemlerine girme" gibi suçlara karıştığı tespit edilen 423 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 145'i tutuklanırken, 128'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Kalan şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

DOLANDIRICILIĞIN DİJİTAL YÜZÜ

Şüphelilerin sosyal medya ve oltalama (phishing) yöntemlerini kullanarak vatandaşları forex ve kripto yatırım danışmanlığı, sahte kampanya ve kiralık ev/ürün ilanlarıyla dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları, para transferine aracılık ettikleri ve kumar için banka hesapları topladıkları belirlendi.

Operasyonlar sırasında, bazı şüphelilerin çocuklara yönelik müstehcen içerik bulundurduğu ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları da ortaya çıktı.

Operasyonlar; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır ve Mersin gibi büyük şehirler başta olmak üzere 52 ilde gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklamak”, “bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık” ve “çocuk müstehcenliği” suçlarından adli süreç başlatıldı.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah ve dijital materyal de ele geçirildi.

Kaynak: Haber Merkezi