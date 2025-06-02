23 Yıllık Husumet Cinayetle Bitti

Kırıkkale’de akraba kavgası cinayetle sonuçlandı. 23 yıllık husumet sonucu çıkan tartışmada bir kişi satırla öldürüldü. Olayın şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
23 Yıllık Husumet Cinayetle Bitti
Öldürülen Erkan Öncü.

Kırıkkale'nin Yeni Mahalle semtinde yaşanan kanlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Plevne Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında 23 yıldır süren ailevi husumet bulunan akrabalar Erkan Öncü ve B.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte Erkan Öncü satırla boğazından ağır yaralanırken, B.S. ise bıçakla hafif şekilde yaralandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erkan Öncü'yü Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Öncü hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.S., hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Erkan Öncü’nün cenazesi, Yeni Mahalle Mezarlığı’nda ikindi vakti toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Kırıkkale
Son Güncelleme:
Aldatılan Kişiler En Çok Bu Burçlardan Çıkıyor Aldatılan Kişiler En Çok Bu Burçlardan Çıkıyor
Trafikte 'Korna Çalma' Kavgası Kanlı Bitti! Trafikte 'Korna Çalma' Kavgası Kanlı Bitti!
Google Düğmeye Bastı: Gmail'e Devrim Gibi Özellik Geliyor Google Düğmeye Bastı: Gmail'e Devrim Gibi Özellik Geliyor
Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza! 2'si Çocuk, 5 Kişi Öldü Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi Mersin'de Gençlik Kampında Facia! Öğrenciler Feci Şekilde Can Verdi
Sinop'ta Devlet Hastanesi Acilinde Patlama: 1 Hemşire Yaralı Devlet Hastanesi Acilinde Patlama
Beşiktaş'ta Ortalık Savaş Alanına Döndü! Kadınlar Saç Saça Baş Başa Birbirine Girdi, Çevredekiler Zor Ayırdı Beşiktaş’ta Cadde Ortasında Yumruklu Kavga
Trafikte 'Korna Çalma' Kavgası Kanlı Bitti! Trafikte 'Korna Çalma' Kavgası Kanlı Bitti!
Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor Bankaya Bu Parayı Koyan Günde 7 Bin 600 Lira Kazanıyor