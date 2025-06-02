23 Yıllık Husumet Cinayetle Bitti

Kırıkkale'nin Yeni Mahalle semtinde yaşanan kanlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Plevne Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında 23 yıldır süren ailevi husumet bulunan akrabalar Erkan Öncü ve B.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte Erkan Öncü satırla boğazından ağır yaralanırken, B.S. ise bıçakla hafif şekilde yaralandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı Erkan Öncü'yü Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Öncü hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.S., hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Erkan Öncü’nün cenazesi, Yeni Mahalle Mezarlığı’nda ikindi vakti toprağa verildi.

Kaynak: İHA