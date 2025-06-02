Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza! 2'si Çocuk, 5 Kişi Öldü

Gaziantep’te meydana gelen korkunç kazada, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza! 2'si Çocuk, 5 Kişi Öldü

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza! 2'si Çocuk, 5 Kişi Öldü - Resim : 1

Bahattin Nakipoğlu Caddesi’ndeki Asri Mezarlık kavşağında yaşanan kazada, Yunus Emre Kuvrağ'ın kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek Ahmet Kestanlıoğlu’nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza! 2'si Çocuk, 5 Kişi Öldü - Resim : 2

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yolcusu İsmail Volkan Deler, diğer araçta bulunan Gülistan Kestanlıoğlu ve çocukları Eylül (6) ile Atlas Mete (1) olayda hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Kestanlıoğlu’nun 112 Acil Sağlık personeli olduğu, kazada annesi Naile Kestanlıoğlu ile birlikte yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gaziantep'te Katliam Gibi Kaza! 2'si Çocuk, 5 Kişi Öldü - Resim : 3

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla teknik inceleme başlattı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Kaynak: İHA

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