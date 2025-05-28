Fulya Zenginer Talihsizliği! Depreme Video Çekerken Yakalanmıştı! Bu Kez de Video Çekeceği Sırada Trafik Kazası Yaptı

Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Fulya Zenginer, talihsiz olaylarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 23 Nisan 2025’te İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme video çekerken yakalanan Zenginer, bu kez eşi Kuntay Tarık Evren ile birlikte geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi.

Olay, İstanbul’da sabah saatlerinde meydana geldi.

Zenginer’in eşi Kuntay Tarık Evren’in kullandığı otomobile, başka bir araç arkadan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Zenginer, kaza sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ağabey sabah sabah kendini de üzdü, bizi de. Bu arada ben tam video çekecektim (arabayı Kuntay kullanıyordu), komik değil ama denk gelseydi biraz trajikomik olabilirdi” diyerek esprili bir dille olayı anlattı.

Ardından bir video yayımlayan 35 yaşındaki oyuncu, yaşadığı şoku şu sözlerle ifade etti: “Cana geleceğine mala gelsin. Allah’a şükür hiçbirimizde bir şey yok. Ne çarpan abimizde, ne bizde. Fakat adım çıkacaktı arkadaşlar. ‘Her video çektiğinde bir olay oluyor’ diyeceklerdi.” Zenginer, 23 Nisan’daki deprem anında da video çekerken yakalanmış ve o anları sosyal medyada paylaşarak büyük yankı uyandırmıştı.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Kullanıcılar, Zenginer’in peş peşe yaşadığı talihsizliklere hem şaşırdı hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.