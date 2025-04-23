Ünlü Oyuncu Fulya Zenginer Depreme Kamera Karşısında Yakalandığı Anları Paylaştı

23 Nisan'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, en büyüğü 6.2 büyüklüğünde bir dizi deprem meydana geldi. Depremleri hafif artçı sarsıntılar takip etti.

Deprem anına dair pek çok paylaşım yapıldı ve bazı ünlü isimler de canlı yayın esnasında sarsıntıya yakalandı. Bunlar arasında Cüneyt Özdemir ve bazı spikerler yer alırken, oyuncu Fulya Zenginer de çekim yaptığı sırada depreme denk geldi.

BEBEĞİNİN ODASINA KOŞTU

Zenginer, depremin şiddetini hissettiği anda hızla çocuğunun odasına koştu. O anlar kameraya yansırken, telefon sabitlendiği yerden düşüp yere düştü.

Zenginer, o anları sosyal medyada paylaşarak, "Fazla sallamadı, abartıyorsunuz diyenler belki fikrini değiştirir" diye yazdı.

Ardından, "Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" diyerek, yaşadığı tedirginliği takipçileriyle paylaştı.