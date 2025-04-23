İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Deprem Sonrası 'Dezenformasyon' Uyarısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında önemli bir açıklama yaptı. Altun dezenformasyon yapan yayınlar için gerekli adımların atılacağını duyurdu.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Deprem Sonrası 'Dezenformasyon' Uyarısı

İstanbul’da peş peşe gelen depremler sonrasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun önemli bir açıklama yaptı. Altun, dezenformasyon yapan yayınları işaret ederek ‘Gerekli önlemler alınacaktır’ dedi.

Altun’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

İstanbul’da yaşanan depremin hemen sonrasında görsel, işitsel ve dijital medya kuruluşlarının yer verdiği bazı şahıslar konu ile alakalı yüzeysel ve sansasyonel ifadeler kullanmakta, birtakım temelsiz değerlendirmelerle yanlış yönlendirmelere kapı aralamaktadır. Bazı medya kuruluşları da maalesef reyting uğruna, vatandaşlarımızı paniğe sevk edip yanlış yönlendirmek pahasına sansasyonel ifadelere çokça yer vermekte, sorumsuz bir yayıncılık örneği sergilemektedir. Önemli ölçüde dezenformasyon da içeren bu yayınlar ilgili kurumlarımızca sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Bunlara karşı gerekli adımlar yasalarımız çerçevesinde atılacaktır. Tüm kuruluşlarımızı sorumlu yayıncılığa davet ediyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi

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