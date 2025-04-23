6.2'lik Depremin Ardından Fatih'te Korkutan Anlar: 3 Katlı Bina Yıkıldı

İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik deprem büyük paniğe neden oldu. Fatih'te bulunan 3 katlı metruk bir bina çöktü.

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6.2'lik Depremin Ardından Fatih'te Korkutan Anlar: 3 Katlı Bina Yıkıldı

İstanbul'da bugün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Ayvansaray Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk bina çöktü.

İhbarın ardında olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı bina belediye ekiplerince kontrollü yıkıldı.

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Kaynak: DHA

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