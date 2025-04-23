İstanbul'da Yarın Okullar Tatil Olacak mı? Bakan Tekin Açıkladı

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki şiddetli deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntıların ardından İstanbul'da okulların tatil edilmeyeceğini söyledi.

İstanbul'da peş peşe yaşanan sarsıntılar panik yarattı. Çevre illerden de hissedilen depremler sonrası okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Tekin, "Okullarımızla ilgili bir sıkıntı yok. Aksi bir açıklama olmazsa eğitim devam edecek." dedi.

Kaynak: İHA