Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitimcilerden Tam Puan Alamadı

Anadolu Eğitim Sendikası’nın Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliği tarafından 4.620 eğitim çalışanıyla gerçekleştirilen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Değerlendirme Anketi” sonuçları, modelin eğitim camiasında ciddi eleştirilere muhatap olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yalnızca yüzde 76,3’ü modelin ilk dönemi için verilen eğitimi alırken yüzde 23,7’si hiçbir eğitim almadığını belirtti. Üstelik eğitim alanların yüzde 78,6’sı aldıkları eğitimi yetersiz bulduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin yüzde 81,3’ü Maarif Modeli’ne ihtiyaç duymadığını söylerken yalnızca yüzde 18,7’si modelin gerekli olduğunu düşündü. Model kapsamında öngörülen etkinliklerden yalnızca yüzde 26,6’sı uygulanabilir bulurken yüzde 73,4’ü bu etkinliklerin sahada işlevsel olmadığını kaydetti. Müfredatın sadeleştirilmesini uygun görmeyenlerin oranı yüzde 69,3 olarak ölçülürken, çıkarılan ve eklenen konuların seçiminde de yüzde 86,9 memnuniyetsiz kaldı.

Ders kitaplarının konu anlatımı bakımından yeterli olduğunu söyleyen öğretmenlerin oranı ise yalnızca yüzde 13,8’de kaldı. Müfredat hazırlığı sürecinde sadece yüzde 3,3’üne görüşleri sorulmuş; yüzde 96,7’si ise fikirlerinin alınmadığını belirtti. Akıllı tahtaları etkin kullanabildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 31,8 iken, kalan yüzde 68,2 etkin kullanım eksikliğine işaret etti.

Motivasyon bakımından da tablo olumsuz. Öğretmenlerin yüzde 89’u model uygulamaya konulduktan sonra derse istekli ve motive olmadan girdiğini söyledi. Ölçme-değerlendirme formlarının yalnızca yüzde 6,5’i uygulanabilir ve sonuç odaklı bulurken geriye kalan yüzde 93,5’i bu formları işlevsiz gördü.

Modelin ideolojik ve siyasi saiklerle hazırlandığını düşünenlerin oranı yüzde 76, okul binalarının modeldeki etkinliklere altyapı olarak hazır olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 90,3 olarak belirlendi. Öğrencilerin modelde öngörülen hazır bulunuşluk düzeyine sahip olmadığını belirtenler yüzde 92,9; modelin uzun süre uygulanabilir olmadığını savunanlar ise yüzde 90,9’u buldu. Ayrıca katılımcıların yüzde 85,8’i eğitim bakanı değiştiğinde modelin de değişeceğini öngördü.