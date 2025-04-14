Eyüpsultan Belediyesi Teklif Verdi! Mattia Ahmet Minguzzi’nin İsmi Yaşatılacak
Kadıköy’de bıçaklı saldırıyla katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı parkta yaşatılacak. İBB Meclisi’nde alınacak kararla Haliç Spor Parkı’nın ismi Mattia Ahmet Minguzzi olarak değiştirilecek.
Gülsüm Alpkıray
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk kez komisyon gündemiyle toplanacak. Toplantının ilk oturumda encümen ve komisyon üye seçimleri gerçekleştirilecek.
Yapılacak toplantıda CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin teklifiyle Haliç Spor Parkı’nın isminin, Kadıköy’de bıçaklanarak katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi olarak değiştirilmesi de görüşülecek. İsim değişikliğinin AKP ve CHP’li üyelerin oy birliğiyle alınması bekleniyor.
Trabzonspor Kulübü de Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının Papara Park’ta tribüne verileceğini duyurmuştu.
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