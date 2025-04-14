Dev Derbi Öncesi Tansiyon Yükseldi! Birbirlerine Girdiler, 13 Polis Yaralandı

Serie A'nın en zorlu derbileri arasında yer alan Lazio-Roma maçının öncesinde ortalık karıştı. Çıkan çatışmanın ardından 13 polisin yaralandığı bldirildi.

Dev Derbi Öncesi Tansiyon Yükseldi! Birbirlerine Girdiler, 13 Polis Yaralandı

İtalya Serie A’da dün oynanan Lazio-Roma derbisinde ortalık karıştı. Maçın öncesinde çıkan olaylarla 13 polisin yaralandığı öğrenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için mücadele eden Lazio ve Roma arasındaki karşılaşma 1-1’lik skorla sonuçlandı. Karşılaşma öncesinde stat çevresinde çıkan olaylar maçın önüne geçti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, maç öncesi yaklaşık 500 kişilik Roma taraftarı, Lazioluların bulunduğu yere gitmek istedi. Laziolular da Romalıların bulunduğu yere gitmek için harekete geçince güvenlik güçleri, taraftarların karşı karşıya gelmesine engel oldu. Lazio taraftarları, polisle çatıştı.

Dev Derbi Öncesi Tansiyon Yükseldi! Birbirlerine Girdiler, 13 Polis Yaralandı - Resim : 1

13 POLİS YARALANDI

Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkarak müdahale ettiği olaylarda bazı taraftarlar da güvenlik güçlerine şişe, meşale ve çevredeki restoranın sandalyelerini attı. Olaylar esnasında 13 polisin yaralandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de derbide çıkan olaylara tepki gösterirken, polise yönelik şiddet eylemlerini ‘kabul edilemez’ olarak niteledi.

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Kaynak: AA

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