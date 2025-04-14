MSB Duyurdu! Şehit Çavuşun Naaşı 3 Yıl Sonra Bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, flaş bir açıklama yaptı. 7 Temmuz 2022'de Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan ve naaşına ulaşılamayan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldığını duyurdu.

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MSB Duyurdu! Şehit Çavuşun Naaşı 3 Yıl Sonra Bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından flaş bir gelişmeyi duyurdu. MSB, . 7 Temmuz 2022'de Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in kayıp naaşına tam 3 yıl sonra ulaşıldığını açıkladı.

MSB Duyurdu! Şehit Çavuşun Naaşı 3 Yıl Sonra Bulundu - Resim : 1

MSB’nin X hesabından yapılan paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in açıklamasına yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman silah arkadaşımız 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı dilerim.

Kaynak: DHA

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