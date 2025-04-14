CHP'li Suat Özçağdaş'tan 'Proje Okul Atamaları' Eylemine Destek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okul atamalarına tepkiler lise bahçelerinde devam etti. Öğretmenlerinin uzaklaştırılmasına tepki gösteren gençler eylemler yaptı. İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’ndeki eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da katıldı. Özçağdaş, "Hiçbir standardı olmayan bir atama olur mu? Bir bakanın yüz binlerce insanı tanıma fırsatı olmamasına rağmen kararı kim veriyor?" dedi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
CHP'li Suat Özçağdaş'tan 'Proje Okul Atamaları' Eylemine Destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8 Nisan’da açıklanan 2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme sonuçlarına göre onlarca lisede yüzlerce öğretmen okulundan uzaklaştırıldı. Haftanın ilk ders günü birçok lisede gençler okul bahçesinde öğretmenlerinin uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. İstanbul’un köklü liselerinden Kadıköy Anadolu Lisesi’nde de eylemler devam etti. CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve pek çok CHP’li de öğrencilere destek için eyleme katıldı.

'HİÇ STANDARDI OLMAYAN ATAMA MI OLUR?'

Özçağdaş yaptığı açıklamada "2153 proje okul var. 80 bin öğretmen 5 binden fazla yönetici var.
Bu 85 bin kişinin atama yetkisi MEB bakanında. Bakanından Supermen, her birini tanıyor ve atama yapıyor. Hiçbir standardı olmayan bir atama olur mu? Bir bakanın yüz binlerce insanı tanıma fırsatı olmamasına rağmen kararı kim veriyor? Eğitim camiasında olan herkes biliyor ki kararı yandaş sendika, AKP ilçe teşkilatı ve bu düzen içinde olanlar biliyor. Bu sefil düzenin devam etmesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Suat Özçağdaş'tan 'Proje Okul Atamaları' Eylemine Destek - Resim : 1

Proje okulları uygulamasının amacına da değinen Özçağdaş, şöyle konuştu:

"2016'da yönetmelik çıktığında tarumar edilen ilk okullardan birisi Kadıköy Anadolu Lisesi'ydi. Açıklamamızı bunun için bugün burada yapıyoruz. Bu okullar bir eğitim kadrosu olan, kültürü olan, halkta karşılığı olan yerlerdi. Bu yönetmelikle kültürün yok olması kadroların dağıtılması sağlandı. Yapılan her işte bir neden aramamız lazım? İktidar kendisinden olmayan her yeri tarumar ediyor. Bu okullar da bunlardan birisi."

'SINAVLARIN BİTMESİ NEDEN BEKLENMEDİ?'

Atamaların zamanlamasına da dikkat çeken Özçağdaş, "Hiçbir şeyi doğru yapamayan Yusuf Tekin'e sesleniyorum. Haziran ayına kıran mı girdi, eylül ayına kıran mı girdi? Neden sınavların bitmesini beklemediniz?" diye sordu.

Ülkenin en köklü liselerinden İstanbul Vefa Lisesi, İzmir Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi gibi okullarda da birçok öğretmenin uzaklaştırılması nedeniyle eylemler yapıldı.

NE OLMUŞTU?

MEB, 2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme programı sonucu birçok öğretmen yıllardır çalıştıkları okullardan uzaklaştırıldı. Öğretnmeler, sendikalar ve muhalefet partileri atamaların keyfi olduğunu, kararın siyasi alındığını belirtti. Alınan kararların şeffaf olmadığını belirten sendikalar birçok öğretmenin tercih listesine yazmadığı yerlere atandığını, mağduriyetlerin oluştuğunu duyurdu.

İstanbul Valiliği ise bugün yaptığı açıklamada söz konusu programın 2020 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

“Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına ‘Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ 2020 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce ilgili okullarda görev yapan öğretmenlerin görev süreleri sıfırlanarak yeniden başlamıştır. 2020 yılından itibaren 4 yıllığına görevlendirilen öğretmenlerin görev süreleri 2024 yılında Bakanlığımızca 1 yıl daha uzatılmıştır.”

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