Ankara Valiliği'nden Bir Zirai Don Uyarısı Daha

Ankara Valiliği, kentte süren soğuk havaların etkisini sürdüreceğini belirterek üreticilere zirai don uyarısında bulundu.

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Ankara Valiliği'nden Bir Zirai Don Uyarısı Daha

Ankara Valiliği, kenti etkisi altına alan soğuk havalar sürerken, bir zirai don uyarısı daha yaptı. Valiliğin açıklamasında, il genelinde zirai don riskinin bu gece ve yarın sabah saatlerinde devam ettiğini belirterek, üreticilerin tedbirli olması gerektiği vurgusunda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere zirai don riski devam etmesinden dolayı başta üreticiler olmak üzere ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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