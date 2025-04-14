Samsun’da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Ali Ö., evinde ölü bulundu. Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Ali Ö., nöbet çıkışı evine döndükten sonra kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları tarafından merak edildi.

Yakınlarının kontrol etmek için gittiği Nalbantlı Mahallesi’ndeki evinde hareketsiz halde bulunan Ali Ö. için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Ali Ö.’nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: AA