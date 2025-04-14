Erzurum’da Sanığın İfadesi Hasta Yatağında Alındı

Erzurum'da Oltu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında uzun süredir evinde tedavi gören Ahmet Çiftgül, mahkemeye sağlık sorunları nedeniyle katılamayınca, duruşma heyeti sanığın evine gitti.

Hakim, zabıt katibi ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti, Çiftgül’ün evine giderek sanığın savunmasını hasta yatağında aldı. Yargılamanın sürüncemede kalmaması ve adil yargılamanın sağlanması amacıyla bu yöntemin uygulandığı belirtildi. Duruşma sonrası Çiftgül, evine kadar gelip savunmasını alan heyete teşekkür etti.

Kaynak: İHA