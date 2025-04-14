İşte Hükümetin En Beğenildiği Konu! Vatandaşlara Tek Tek Soruldu

Asal Araştırma'nın Mart ayında 2 bin kişi ile yaptığı ankette vatandaşlara birçok başlıkta hükümeti başarılı bulup bulmadıkları soruldu. Savunma sanayisi ve dış politikadaki oranlar dikkat çekti. Anket, Türkiye'nin 26 ilinde gerçekleştirildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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İşte Hükümetin En Beğenildiği Konu! Vatandaşlara Tek Tek Soruldu

Türkiye’de vatandaşların fikir ve görüşlerine ışık tutan anketlerin arasına bir yenisi daha eklendi. Asal Araştırma, 21-28 Mart tarihleri arasında çarpıcı bir araştırmaya imza attı.

Ankette vatandaşlara, birçok konu başlığında hükümeti ne kadar başarılı bulduklarına ilişkin bir soru yöneltildi. Vatandaşların hükümeti en başarılı bulduğu konular ise dikkat çekti. Hükümetin en başarılı bulunduğu konu savunma sanayisi olurken, onu dış politika izledi.

İşte Hükümetin En Beğenildiği Konu! Vatandaşlara Tek Tek Soruldu - Resim : 1

Vatandaşlara "Size, aşağıda okuyacağım konularla ilgili hükümeti ne kadar başarılı buluyorsunuz?” sorusu yöneltilirken, savunma sanayisi yüzde 56 ile hükümetin en başarılı bulunduğu konu oldu. Vatandaşların yüzde 21,4’ü ise hükümeti bu alanda başarısız buldu. Yüzde 22,6’sı ise ‘ne başarılı ne değil’ yanıtını verdi.

Vatandaşlar hükümetin en başarılı olduğu ikinci konunun ise dış politika olduğu görüşünde. Dış politikada vatandaşların yüzde 52’5’i hükümeti başarılı bulurken, yüzde 27,9’u ise başarısız buldu. Yüzde 19,6’lık dilim ise ‘ne başarılı ne başarısız’ yanıtını verdi.

Söz konusu ankette vatandaşların verdiği yanıtlar ise şöyle:

İşte Hükümetin En Beğenildiği Konu! Vatandaşlara Tek Tek Soruldu - Resim : 2

Anketin örnekleminin illere göre dağılımı ise şöyle oldu:

İşte Hükümetin En Beğenildiği Konu! Vatandaşlara Tek Tek Soruldu - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Anket Asal Araştırma Enerji Savunma Sanayi
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