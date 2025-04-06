Vatandaş Çözüm Sürecine Nasıl Bakıyor? Son Anket Paylaşıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a dönük olarak TBMM’de yaptığı çağrıyla başlayan süreç DEM Parti’nin oluşturduğu heyet üç kere İmralı’ya giderek terör örgütü lideri Öcalan ile görüşmüştü. Üçüncü görüşmenin ardından Terör örgütü lideri Öcalan’ın PKK’ya kendini feshetme çağrısını da içeren mektubu kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Örgüt bu çağrının ardından tek taraflı silah bıraktığını belirtirken, hükümet cephesi tek taraflı silah bırakmanın değil örgütün kendini feshetmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Son olarak MHP lideri Bahçeli, terör örgütünün Muş’un Malazgirt ilçesinde kongresini toplayarak kendini feshetmesini istemişti.

KATILIMCILARIN YÜZDE 52,8’İ OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Bu gelişmelerin ışığında Özdemir Araştırma 10-17 Mart tarihleri arasında 2026 kişinin katılımıyla bir anket düzenledi.

Ankette katılımcılara “Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin ülke için nasıl sonuçlanacağını düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Anket katılımcılarının yüzde 52,8’i olumsuz yönde görüş bildirirken, yüzde 28,2’si ise ülke için olumlu olacağı yönünde değerlendirmede bulundu. Katılımcıların yüzde 19.0’u ise “Ne olumlu ne olumsuz” seçeneğini tercih etti.