9 İlde Seçim Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Oy Oranları
ORC Araştırma, 25-29 Mart tarihlerinde 9 ilde gerçekleştirdiği anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, AKP'nin oy oranı daha önce yüksek oy aldığı bazı illerde düşüşe geçerken, CHP oylarını yükseltti.
ORC Araştırma'nın 25–29 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçları paylaşıldı. 9 ilde gerçekleştirilen ankette partilerin aldıkları oy oranları dikkat çekti.
Katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, AKP'nin daha önce yüksek oy aldığı bazı illerdeki oy oranında düşüş görüldü. Aynı illerde CHP'nin oy oranı ise yükselişe geçti.
Araştırmaya göre, 9 ilde oy oranları şöyle:
ZONGULDAK
CHP yüzde 36,1
AKP yüzde 35,3
MHP yüzde 6,1
Yeniden Refah Partisi yüzde 4,3
İYİ Parti yüzde 5
Zafer Partisi 3,9
SİNOP
AKP yüzde 36
CHP yüzde 29,3
MHP yüzde 7,5
Yeniden Refah Partisi yüzde 4,6
İYİ Parti yüzde 6,1
Zafer Partisi 3,5
Büyük Birlik Partisi yüzde 5,9
RİZE
AKP yüzde 45,6
CHP yüzde 24,5
MHP yüzde 9,1
Yeniden Refah Partisi yüzde 7,5
İYİ Parti yüzde 2
Zafer Partisi 3,1
Büyük Birlik Partisi yüzde 2,5
KASTAMONU
AKP yüzde 36,2
CHP yüzde 30,1
MHP yüzde 11,4
Yeniden Refah Partisi yüzde 6,2
İYİ Parti yüzde 3,6
Zafer Partisi 4
KARABÜK
AKP yüzde 31,8
CHP yüzde 26
MHP yüzde 12,3
Yeniden Refah Partisi yüzde 10,3
İYİ Parti yüzde 6,2
Zafer Partisi 4
GİRESUN
AKP yüzde 37,4
CHP yüzde 26,1
MHP yüzde 11,6
Yeniden Refah Partisi yüzde 4,3
İYİ Parti yüzde 7
Zafer Partisi 3,2
BARTIN
AKP yüzde 33,8
CHP yüzde 33,1
MHP yüzde 16,2
Yeniden Refah Partisi yüzde 3,5
İYİ Parti yüzde 2,5
Zafer Partisi 3,8
DÜZCE
AKP yüzde 40,7
CHP yüzde 25,5
MHP yüzde 12
Yeniden Refah Partisi yüzde 6,1
İYİ Parti yüzde 3
Zafer Partisi 3,7
BOLU
AKP yüzde 32,1
CHP yüzde 27,9
MHP yüzde 18,2
Yeniden Refah Partisi yüzde 4,5
İYİ Parti yüzde 4,1
Zafer Partisi yüzde 3,3
Kaynak: Haber Merkezi