9 İlde Seçim Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Oy Oranları

ORC Araştırma, 25-29 Mart tarihlerinde 9 ilde gerçekleştirdiği anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmaya göre, AKP'nin oy oranı daha önce yüksek oy aldığı bazı illerde düşüşe geçerken, CHP oylarını yükseltti.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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9 İlde Seçim Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Oy Oranları

ORC Araştırma'nın 25–29 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçları paylaşıldı. 9 ilde gerçekleştirilen ankette partilerin aldıkları oy oranları dikkat çekti.

9 İlde Seçim Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Oy Oranları - Resim : 1

Katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, AKP'nin daha önce yüksek oy aldığı bazı illerdeki oy oranında düşüş görüldü. Aynı illerde CHP'nin oy oranı ise yükselişe geçti.

Araştırmaya göre, 9 ilde oy oranları şöyle:

ZONGULDAK

CHP yüzde 36,1

AKP yüzde 35,3

MHP yüzde 6,1

Yeniden Refah Partisi yüzde 4,3

İYİ Parti yüzde 5

Zafer Partisi 3,9

SİNOP

AKP yüzde 36

CHP yüzde 29,3

MHP yüzde 7,5

Yeniden Refah Partisi yüzde 4,6

İYİ Parti yüzde 6,1

Zafer Partisi 3,5

Büyük Birlik Partisi yüzde 5,9

9 İlde Seçim Anketi: İşte Bu Pazar Seçim Olsa Partilerin Oy Oranları - Resim : 2

RİZE

AKP yüzde 45,6

CHP yüzde 24,5

MHP yüzde 9,1

Yeniden Refah Partisi yüzde 7,5

İYİ Parti yüzde 2

Zafer Partisi 3,1

Büyük Birlik Partisi yüzde 2,5

KASTAMONU

AKP yüzde 36,2

CHP yüzde 30,1

MHP yüzde 11,4

Yeniden Refah Partisi yüzde 6,2

İYİ Parti yüzde 3,6

Zafer Partisi 4

KARABÜK

AKP yüzde 31,8

CHP yüzde 26

MHP yüzde 12,3

Yeniden Refah Partisi yüzde 10,3

İYİ Parti yüzde 6,2

Zafer Partisi 4

GİRESUN

AKP yüzde 37,4

CHP yüzde 26,1

MHP yüzde 11,6

Yeniden Refah Partisi yüzde 4,3

İYİ Parti yüzde 7

Zafer Partisi 3,2

BARTIN

AKP yüzde 33,8

CHP yüzde 33,1

MHP yüzde 16,2

Yeniden Refah Partisi yüzde 3,5

İYİ Parti yüzde 2,5

Zafer Partisi 3,8

DÜZCE

AKP yüzde 40,7

CHP yüzde 25,5

MHP yüzde 12

Yeniden Refah Partisi yüzde 6,1

İYİ Parti yüzde 3

Zafer Partisi 3,7

BOLU

AKP yüzde 32,1

CHP yüzde 27,9

MHP yüzde 18,2

Yeniden Refah Partisi yüzde 4,5

İYİ Parti yüzde 4,1

Zafer Partisi yüzde 3,3

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Kaynak: Haber Merkezi

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