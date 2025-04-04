İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat İçin Flaş Gelişme!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede cezaevinde kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı. Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat İçin Flaş Gelişme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırdı. Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı. 3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı bulunduğunu; bunların hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar olduğunu belirtmişti.

Mahir Polat, daha önce de yüksek tansiyon nedeniyle cezaevinde rahatsızlanmıştı. Avukatının açıklamasına göre, önce revire, oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edilmişti. Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Kaynak: AA

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