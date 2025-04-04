ABD’li Senatörden İmamoğlu İddiası: 'Tutuklamayı Trump Onayladı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarının ülke gündemindeki sert etkisi devam ederken tartışmalar uluslararası boyuta ulaştı. Açıklamaları ve yaptırımlarıyla dünya kamuoyunun dikkatini çeken Donald Trump’ın da İmamoğlu’nun tutuklanmadan önce haberdar olduğu ve buna izin vermiş olabileceği iddia edildi.

TUTUKLAMADAN ÖNCEKİ TELEFON GÖRÜŞMESİ DİKKAT ÇEKİCİ

Ortadoğu Enstitüsü (MEI) Türkiye Programı Direktörü Gönül Tol, ABD’li senatör Chris Murphy’nin açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre Murphy, konuşmasında Türkiye gündemine de yer vererek, “Muhtemelen tutuklanma kararına Trump onay verdi” ifadelerini kullandı.

Murphy operasyon öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile telefon görüşmesi yaptığını da hatırlattı. Telefon görüşmesi 16 Mart’ta gerçekleşmiş ve 2 gün sonra Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edilmişti.

Diploma iptalinin ardından 19 Mart’ta İBB operasyonları kapsamında ev baskınları gerçekleştirilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye'yi insan haklarına saygı göstermeye, kendi içişleri çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız. Sadece tüm vatandaşların haklarına saygı gösteren bir şekilde dikkat etmelerini beklediğimizi hatırlatırız.”

Kaynak: Haber Merkezi