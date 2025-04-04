MHP, Vefatının 28. Yılında Alparslan Türkeş’in Kabrini Ziyaret Etti
MHP Başkanlık Divanı, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in hayatını kaybedişinin 28'inci yılında Beştepe'de bulunan anıt mezara ziyaret gerçekleştirdi.
Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılında, kabri başında düzenlenen anma programına Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’la birlikte MHP Ankara İl Başkanı ve ilçe başkanları da hazır bulundu.
Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Semih Yalçın, Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı.
Kaynak: ANKA