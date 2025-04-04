'Erkek Polis Göğüslerime Dokundu, Altıma Kaçırdım' Sözleri Gündem Oldu, Bakanlık Müfettiş Görevlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, İzmir, Bursa, Eskişehir gibi büyükşehirlerde başlayan protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı, bazıları tutuklandı.

Gözaltına alınan kadınların beyanlarındaki iddialar ise gündem oldu. Gözaltına alınan bir kadın "Erkek polis göğüslerime dokundu, o sırada altıma kaçırdım" iddiaları İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, bu açıklamalar sonrası bakanlık müfettiş görevlendirdi. Bakanlık ve Emniyet müfettişlerinin, bayram tatili sonrasında göreve başlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı televizyon programında üniversiteli bir kadının gözaltında tacize uğradığı iddialarını duyurmuştu. Tanrıkulu, genç kadının ifadesini sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

Tanrıkulu'nun paylaştığı ifadedeki iddialar şöyleydi:

"Herhangi bir kamu malına ve görevli polis kuvvetlerine yönelik mukavemetim olmadı. Yakalanmam yapılırken çok sert müdahaleye maruz kaldım. Saçımdan çekildim yerde sürüklendim. Kelepçe takmaya götürülürken 'Seni dövmeyeceğim tamam' deyip ambulansın arkasına götürdü. Sakallı, bıyıklı, renkli gözlü ve uzun boylu (1.85-1.90) boylarında olan erkek polis 'Senin göğüslerin mi var?' diyerek göğüslerime dokundu. Ben de o esnada altıma kaçırdım. Elbisem hala idrar içinde. Sonra kadın polis geldi. Bana zorbalık ve tacizde bulunan polise 'Tamam yeter yapma artık' diyerek elinden aldı. Sonra başı kapalı kırmızı yelekli kadın polis ters kelepçe ile beni yere yatırdı. Erkek polis başıma ayağı ile bastırdı. Aldığım doktor raporunda sol başımda ödem ve şişlik olduğu mevcuttur. Kadın polis tarafından gözaltı aracına bindirildim...

Sonra nezarete konulduk. Ertesi akşamı sağlık kontrolüne götürülürken 4 veya 5 kadın polis olan servisle Bakırköy Sadi Konuk Hastanesine gittik. Sonra ben taciz olayını yardımcı olabilmelerini düşündüğüm için bu kadın polislere söyledim. Bana alaycı bir biçimde 'Sakın o toplara girme orada bir sürü kadın varken sana mı yapacaklar bunu' dediler... Yakınlarıma haber verilmediği için 24 saate yakın idrarlı kıyafetlerle bekletildim. Bahsettiğim şahıslardan şikayetçiyim."

Kaynak: T24