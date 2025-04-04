İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hastaneye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Erdem, "Mahir beyi hastaneye sevk ediyorlar. Henüz hangi hastane olduğunu teyit edemedik" dedi.

'RAPOR ALINMASI MAKSADIYLA...'

Erdem, daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "İlk edindiğimiz bilgiye göre Mahir beyin hastaneye sevki acil bir durum nedeniyle değil rapor alınması maksadıyla yapılmış. Cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede bir heyetin toplandığı ve bir değerlendirme yapacakları söyleniyor" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE GÜNDEME GELEBİLİR

Cezaevi koşullarının sağlık durumu üzerindeki olumsuz etkisi ve kontrollerinin aksaması nedeniyle Polat’ın avukatı harekete geçti. Cezaevi içerisinde bulunan sağlık kuruluşunda toplanan heyet Polat’ın durumunu görüşecek. Polat’ın cezaevi koşullarına uygunluğuyla ilgili hazırlanacak olan raporla birlikte tahliye gündeme gelebilir.

SAVCILIK HEYETE SEVK ETTİ

Mahir Polat’ın avukatı Erkam Erdem sürece ilişkin Gerçek Gündem’e açıklamalarda bulundu. Erdem, sağlık sorunları nedeniyle savcılığa talepte bulunduklarını aktararak “Cezaevi koşullarına uygunluk konusunda savcılık sağlık kuruluşuna sevki gerçekleştirdi. Buradan çıkacak rapora göre durumunun görüşülmesi üzerine cezaevi kampüsü dışında bir sağlık kuruluşuna da sevk edilebilir. Cezaevi koşullarına uygunluğu söz konusu değilse savcılık doğrudan serbest bırakabilir ya da adli kontrolle serbest bırakılması talebiyle hakimliğe sevk edilebilir. Bu gibi sağlık sorunları nedeniyle tahliyelerde genellikle adliye kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmesi üzerinden bir yöntem izleniyor. Bizim talebimiz sağlık koşullarının cezaevine uygun olmadığı yönündeydi. Ümidimiz tahliye gerçekleşir.”

'4 KEZ ANJİYO OLDU, 6 STENTİ VAR'

Polat'ın avukatı Erdem, dün de bir paylaşım yaparak Polat'ın son sağlık durumu için şunları söylemişti:

"Dün gece müvekkilim Mahir Polat’ı ziyarete gittim. Kendisiyle ilgili güncel durumu hakkında bilgi vermek isterim.

Öncelikle tutuklandığı ilk günden başlayarak ve hastane süreçlerinde toplumun her kesiminden insanın kendisine verdiği destek dolayısıyla onur duyduğunu, bu durumun kendisine büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Bildiğiniz üzere Mahir beyin sağlık sorunlarına ilişkin raporları ifade ve sorgu aşamasında sunmuş ve -tutuklamanın şartlarının oluşmadığını belirtmekle birlikte- tatbiki gündeme gelecekse sağlık durumu nedeniyle adli kontrol uygulanmasını talep etmiştik ancak reddedilmişti.

Mahir beyin birçok rahatsızlığı bulunmakla birlikte cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı var; hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar. Bu tıkanıklıklar nedeniyle 4 kez anjiyo oldu ve 6 stenti bulunuyor. 2 damarı da takip ediliyor.

[Doktorlardan aldığım bilgiye göre] Hipertansiyon kalp, beyin ve böbrekler üzerinde daimi olarak harabiyete neden oluyor. Kalp krizi ve beyin kanaması riskini ciddi şekilde gündeme getiriyor.

Geçtiğimiz haftaiçinde Mahir bey ilki 18/12 ikincisi 24/11 (ölümcül düzeyde) iki kez yüksek tansiyon nedeniyle cezaevinde bulunan hastanenin yetersiz kalması sebebiyle yakın hastanelere sevk edildi. İkinci kez götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy hastanesinde bu kez anjiyo yapıldı.

Mahir beyin tansiyonu ancak damar yolundan nitrat verilerek düşürüldü. Anjiyo yapıldı, anjiyoda mevcut tıkalı damarlar ve stentler kontrol edildi. Anjiyoda cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki tespit var: yavaş akım ve kılcal damarlarda plaklanma.

Anjiyo sonrası yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduktan sonra kullandığı ilaçlara ek başka ilaçlar da verilerek taburcu edildi.

'HİPERTANSİYON DEVAM EDİYOR'

Mahir bey şu an cezaevinde kendisine verilen bu ek ilaçları kullanmaya devam ediyor ancak hipertansiyon devam ediyor. Her gün sabah ve akşam tansiyon ölçümleri yapılıyor. Dün yüksek tansiyonu düşürmek için yine dilaltı hapı alıp dinlenmek zorunda kaldı.

Hastaneden taburcu olduktan sonra yeniden hastaneye kaldırılmasını gerektirecek ölçüde tansiyonu yükselmiş ancak cezaevinden hastane sevkindeki zorluklar nedeniyle (yolun en az 1 saat olması, kelepçeli ve kapalı kasa araçla sevk) dayanılmaz olmadıkça sevk istemeyeceğini söyledi.

Şu an tek beklentisi pazartesi günü tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek rapor alıp sağlık durumunun cezaevi için uygun olmadığının tespit edilmesi.

'KALP KRİZİ, BEYİN KANAMASI RİSKİ DAİMİ'

Özetle; Mahir Polat’ın hastaneden taburcu edilmesi sağlığının stabil hale geldiğini göstermiyor. Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi.

Umudumuz ve beklentimiz bu sürecin Mahir beyin sağlığı üzerinde kalıcı etkileri olmadan tamamlanması, geçen hafta yaptığımız ve Savcılıkça kabul gören tam teşekküllü hastaneye sevk talebimizin bir an önce karşılanarak Mahir beyin tahliye edilmesi."

Kaynak: Haber Merkezi