İsmailağa'dan Menzil'e... Herkes Bu Yapıda! Dikkat Çeken Atama

Birçok cemaat vakfının bileşeni olduğu Türkiye Gençlik STK’ları Platformu eski yöneticisi Muhammed Ümit Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’na müşavir olarak atandı. Söz konusu TGSP isimli yapının başkanlığını İsmailağa cemaatinin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Ali Haydar Ustaosmanoğlu üstleniyor.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
Son Güncelleme:
İsmailağa'dan Menzil'e... Herkes Bu Yapıda! Dikkat Çeken Atama

İktidar desteğiyle güç kazanmaya devam eden cemaat yapılanmaları devlet kadrolarına hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok farklı cemaat derneğinin bileşeni olduğu, yüksek bütçeli etkinlikler ve programlar yapan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) İçişleri Bakanlığı’ndan müşavirlik kadrosunu kaptı.

Aralarında İsmailağa, Menzil, Nur Cemaati, Işıkçılar gibi cemaatler başta olmak üzere birçok cemaat dernek ve vakıflarının bileşeni olduğu TGSP’nin etki alanını hızla artıyor. 2017 yılında kurulan bu Platformun başkanlığını İsmailağa Cemaatinin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu üstlenirken başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri arasında Menzil’in gençlik örgütlenmelerinden, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı yöneticilerine kadar pek çok isim bulunuyor.

MEMUR-SEN BAĞLANTILI

TGSP adlı yapının önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden olan Muhammed Ümit Çiftçi, geçen ocak ayında İçişleri Bakanlığı müşavirliğine getirildi. Çiftçi’nin müşavirlik görevine getirilmesinin hemen ardından TGSP Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ve TGSP yönetim kurulu üyelerini kendisini makamında ziyaret etti.

Çiftçi, sadece TGSP yönetiminde değil iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen konfederasyonu çatısı altında bulunan Genç Memur-Sen’in yönetim kurulunda da bulunmuştu.

Menzil Cemaati’nde Bir Kriz Daha…Kardeşlerinin En Büyük Sırrını İfşa EttiMenzil Cemaati’nde Bir Kriz Daha…Kardeşlerinin En Büyük Sırrını İfşa EttiGüncel

İsmailağa Cemaati'nde Kavga Bitmiyor! Cemaatin İki Kritik İsmi Yargı Önünde Hesaplaşacakİsmailağa Cemaati'nde Kavga Bitmiyor! Cemaatin İki Kritik İsmi Yargı Önünde HesaplaşacakGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Menzil İsmailağa Cemaati İsmailağa
Son Güncelleme:
Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor Buruşan Salatalıklara Doğal Çözüm! Anında Tap Taze Oluyor
Cezaevindeki İmamoğlu'ndan 'Adalet' Vurgusu! Kur'an-ı Kerim, Nazım Hikmet, Hacı Bektaş-ı Veli... Cezaevindeki İmamoğlu'ndan 'Adalet' Vurgusu
Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar Bayramın 1. Günü BİM, ŞOK, A101 Açık Olacak mı? İşte Bayramın İlk Gününe Dair Detaylar
AKP'nin Kurucusu Hüseyin Çelik'ten 'Ekrem İmamoğlu' Çıkışı: Kendi Mahallesine İsyan Etti AKP'nin Kurucusu Hüseyin Çelik'ten 'Ekrem İmamoğlu' Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Kara Sonunda Patladı! Hakan Kara Sonunda Patladı!
Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak
Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor
TOKİ'den 44 İlde Büyük Kampanya! Yüzlercesi Sudan Ucuza Satışa Çıkıyor, Çabuk Davranan Tapuyu Alacak TOKİ'den 44 İlde Büyük Kampanya! Yüzlercesi Sudan Ucuza Satışa Çıkıyor, Çabuk Davranan Tapuyu Alacak
Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor