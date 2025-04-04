İsmailağa'dan Menzil'e... Herkes Bu Yapıda! Dikkat Çeken Atama

İktidar desteğiyle güç kazanmaya devam eden cemaat yapılanmaları devlet kadrolarına hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok farklı cemaat derneğinin bileşeni olduğu, yüksek bütçeli etkinlikler ve programlar yapan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) İçişleri Bakanlığı’ndan müşavirlik kadrosunu kaptı.

Aralarında İsmailağa, Menzil, Nur Cemaati, Işıkçılar gibi cemaatler başta olmak üzere birçok cemaat dernek ve vakıflarının bileşeni olduğu TGSP’nin etki alanını hızla artıyor. 2017 yılında kurulan bu Platformun başkanlığını İsmailağa Cemaatinin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu üstlenirken başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri arasında Menzil’in gençlik örgütlenmelerinden, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı yöneticilerine kadar pek çok isim bulunuyor.

MEMUR-SEN BAĞLANTILI

TGSP adlı yapının önceki dönem yönetim kurulu üyelerinden olan Muhammed Ümit Çiftçi, geçen ocak ayında İçişleri Bakanlığı müşavirliğine getirildi. Çiftçi’nin müşavirlik görevine getirilmesinin hemen ardından TGSP Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ve TGSP yönetim kurulu üyelerini kendisini makamında ziyaret etti.

Çiftçi, sadece TGSP yönetiminde değil iktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen konfederasyonu çatısı altında bulunan Genç Memur-Sen’in yönetim kurulunda da bulunmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi