AKP'nin Kurucusu Hüseyin Çelik'ten 'Ekrem İmamoğlu' Çıkışı: Kendi Mahallesine İsyan Etti

AKP'nin kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ve diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Kendi mahallesine seslenen Çelik, "AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün sayın Erdoğan ve AK Parti'ye yapılanlar da yanlıştı, bugün sayın İmamoğlu ve CHP'ye yapılanlar da yanlış. Halkın iradesiyle bilek güreşi yapılmaz" dedi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara ilişkin konuşan Hüseyin Çelik, "CHP'li arkadaşların sayın İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve kendisinin de hapse atılmasına itiraz etmeleri, protesto gösterileri yapmalarını ben son derece haklı ve demokratik buluyorum" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çelik şöyle konuştu:

"O gün sayın Tayyip Erdoğan yasaklandığı zaman, vesayet taraftarları zil takıp oynadı. Bugün bana yapılan yarın sana yapılır. Özellikle kendi mahalleme söylüyorum. Biz Ahmet'i, Mehmet'i tartışırken esası, özü, sistemi tartışmıyoruz. Gücü elinde bulunduran kendi haklı kabul ediyor. Haklı olan güçlü olmalıdır, güçlü olan kendini haklı kabul etmemelidir. Geldiğimiz noktada Türkiye'yi hiç iyi bir noktada görmüyorum."

Kaynak: ANKA