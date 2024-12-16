AKP Kurucusu ve Eski Vekil Hüseyin Çelik'ten Nevşin Mengü'nün Gözaltına Alınmasına Tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Nevşin Mengü'nün kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı ve terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği belirtilen röportajla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Mengü gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada "13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re sen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur " ifadeleri yer aldı.

AKP'nin kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, gazeteci Nevşin Mengü'nün Salih Müslim ile röportaj yaptıktan sonra gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu tam da 28 Şubat’ın hukuk anlayışıdır. Unutmayalım ki, PYD sadece Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülüyor. HTŞ ise Türkiye dahil tüm dünya tarafından terör örgütü olarak görülüyor. Bu çerçevede, başına ABD tarafından 10 milyon dolar ödül konan Colani ile röportaj yapan gazetecilerle ilgili olarak da soruşturma başlatılacak mı?" ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Gazeteci, teröristle görüşme yaptığı zaman terörist, mafya babası ile görüşme yapınca mafya babası, uyuşturucu baronu ile görüşme yaptığında da baron olmaz. Aksine biz buna gazetecilik başarısı diyoruz. Bu olup bitenlerden dolayı bazıları memnun olabilir ama bizim 'Hukuk Devleti', 'Hür Basın' imajımız yerle bir oluyor. Akıl ya hu..."

🟥Türkiye, hergün yeni bir hukuk skandalına sahne oluyor ne yazık ki...



📝Gazeteci Nevşin Mengü, Salih Müslim’le ropörtaj yaptı diye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kendisiyle ilgili soruşturma başlattı.



🟥Bu tam da 28 Şubat’ın hukuk anlayışıdır.



📝90’lı yıllarda Abdullah… — Hüseyin Çelik (@hc_huseyincelik) December 16, 2024

Kaynak: Haber Merkezi