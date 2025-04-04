Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İlk Paylaşım!

Dün gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Üzümoğlu, paylaşımında "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" mesajını verdi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Serbest Bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan İlk Paylaşım!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasıyla birlikte yayılan boykot çağrılarına destek veren isimlerden biri olan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, dün sabah gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yıldızının gözaltına alınmasının sebebi boykot paylaşımları değil, kültür-sanat camiasını sokak eylemleri adına örgütleyen bir WhatsApp grubu olarak belirtildi.

'İTAAT ETMİYORUZ'

Oyuncular Sendikası ve sanat camiası başta olmak üzere büyük destek gören Cem Yiğit Üzümoğlu, kendisiyle birlikte gözaltına alınan 10 kişiyle beraber dün adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan sonra ifade özgürlüğü vurgusu yapan oyuncu, sosyal medyan yaptığı ilk paylaşımda da "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest BırakıldıCem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest BırakıldıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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