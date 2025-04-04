Kayıp Olarak Aranıyordu, Korkunç Halde Bulundu! 15 Yaşındaki Çocuk Yaşam Mücadelesi Veriyor

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü evinden çıkan Bilgehan Ege Atlas’tan bir daha haber alınamadı. Telefonla da ulaşamayan ailesi, endişelenerek polis merkezine kayıp ihbarında bulundu.

15 yaşındaki Atlas’ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürerken, akşam saatlerinde Nafiz Gürman Atatürk Ormanı’ndaki dağ yolunda yörede yaşayan gençler, yerde hareketsiz yatan birini fark etti. Yaklaşarak kontrol eden vatandaşlar, gencin ağır şekilde darbedildiğini gördü. Yaralıyı patika yoldan ana caddeye taşıyan gençler, durumu hemen ekiplere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı şahsın kayıp olarak aranan Bilgehan Ege Atlas olduğunu belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Atlas, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç, yoğun bakıma alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatarak, Atlas’ın kim veya kimler tarafından darbedildiğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA