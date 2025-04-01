Kayıp Olarak Aranıyordu, Acı Haber Geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemeleri sonucu, ölen kişinin 4 gün önce evden ayrılan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 34 yaşındaki Hüseyin Keskin olduğu tespit edildi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA