19 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Çifte Cinayet! İki Kız Kardeşin Ölümündeki Her Detay Kan Dondurdu

2005 yılından bu yana kendilerinden haber alınamayan kız kardeşler Fatma ve Gülcan Alıç’ın ailesi polise giderek yeniden arama çalışması başlatılmasını talep etti. Polisin herhangi bir iz bulamaması sonrasında özel bir ekip kurularak arama çalışması devam ettirildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kayıp kardeşlere ilişkin hiçbir sağlık kurumunda işlem yapılmaması dikkat çekerken, kardeşlerden 24 yaşındaki Gülcan Alıç'ın dini nikah kıydığı Behçet Yediminareli ve kuzeni Mevlüt Doğan şüpheli olarak incelendi.

BAĞ EVİNDE KORKUNÇ CİNAYET

7 aylık teknik takibin ardından kuzenlerin HTS kayıtlarına göre, kardeşlerin öldürüldüğü ortaya çıktı. 6 Kasım 2024'te gözaltına alınan Mevlüt Doğan, cinayeti itiraf etti. Gülcan ve Fatma Alıç'ı Behçet Yediminareli ile birlikte boğarak öldürdükten sonra Sarıkaya Mahallesi'ndeki bir bağ evinin bahçesine gömdüklerini açıkladı.

Mevlüt Doğan'ın gösterdiği yerde yapılan kazıda da kardeşlere ait kemikler bulundu. Behçet Yediminareli ile Mevlüt Doğan tutuklanırken, Y.K. ile A.K. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

MEKTUP İÇİNDE 'KÜPÜRLÜ' TEHDİT

Behçet Yediminareli’nin çocuğa cinsel istismarda bulunma suçundan hüküm giydiği ortaya çıktı. Öte yandan Yediminareli'nin Y.K.'ye yazdığı mektuplarda Gülcan Alıç'ı öldüreceğini söylediği, mektuplara da kadın cinayetleriyle ilgili gazete kupürleri eklediği, Y.K. ve A.K.'nin ise Gülcan Alıç ve F.Y. hakkında bilgi vererek Behçet Yediminareli'yi kışkırttıkları da tespit edildi.

Soruşturma sonunda 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede korkunç cinayetin detaylarına da yer verildi.

ÇELİK TELLİ İPLE BOĞMUŞ

Behçet Yediminareli, Gülcan ve ablası Fatma Alıç'ı bağ evine götürüp ellerini ve ayaklarını bağladı. kuzeni Mevlüt Doğan'dan Gülcan Alıç'ı sorgulamasını, cezaevinde kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmesini istedi. Ardından konuşmayan kadını boğdu, tanık bırakmamak için kardeşini de çelik telli çamaşır ipi ile boğarak öldürdü.

Kaynak: DHA