Menfezde Koku Faciası: Zehirlenen 23 Hayvan Hayatını Kaybetti

Olay, Ankara-Kırıkkale karayolunun 16. kilometresindeki bir menfezde meydana geldi. Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyünde hayvancılıkla uğraşan Sakin Ulusoy (49), her gün olduğu gibi 100 küçükbaş hayvanını otlattıktan sonra menfezden geçirdiği sırada yoğun bir kokuyla karşılaştı. Dere yatağından akan atık suyun yaydığı keskin koku hayvanları etkiledi. Zehirlendiği düşünülen 23 hayvan olay yerinde hayatını kaybederken, 77 hayvan köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın talimatıyla AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Uzman ekipler, menfezden akan sudan numune alarak inceleme başlatırken, hayatını kaybeden hayvanlar da araştırmaya alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Atar, hayvanların ölüm nedeninin laboratuvar analizleri sonrası netleşeceğini belirtti.

TANIKLAR OLAY ANINI ANLATTI

Büyük bir kayıp yaşayan yetiştirici Sakin Ulusoy, olay anında hissettiklerini şöyle anlattı:

"Hayvanların arkasından geliyordum, acayip bir koku vardı. Hayvanlar etkilendi. Onları çıkarmaya çalıştım ama kendim de zehirlenmekten korktum. Mecburen bırakıp muhtarı aradım. Jandarma, itfaiye ve valilik ekipleri hızlıca müdahale etti. Sayın Valimize çok teşekkür ederim."

Hacıbalı Köyü Muhtarı İbrahim Sağkol ise olayın akşam saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Çobanımız beni aradı. Olay yerine geldiğimizde menfezden yayılan ağır bir koku hissettik. Kendisi de içeride baygın haldeydi. İçeriye giremedik, hemen yetkililere haber verdik. Jandarma ve itfaiye ekipleri hızlıca müdahale ederek içeride kalan hayvanları kurtardı." dedi.

'ÇOBAN DA ZEHİRLENMEK ÜZEREYDİ'

Köy sakinlerinden çiftçi Dursun Doğan da ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde çobanın da zarar görmeden kurtulduğunu belirterek, "Jandarma ve itfaiyeye haber verdik. Gelen ekipler gaz maskeleriyle içeri girerek hayvanları çıkardı. Çoban da zehirlenmek üzereydi ama temiz havaya çıkınca kendine geldi," diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer hayvanların ölümüne neden olan maddenin tespiti için incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA