Çankırı'da Aynı Fabrikaya Ait İki Otobüs Farklı Saatlerde Kaza Yaptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Çankırı’da, aynı fabrikaya ait iki otobüs kaza yaptı. İlk kazada 23 kişi yaralanırken, ikinci kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İlk kaza, gece saatlerinde Çankırı-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası’nda çalışan işçileri taşıyan M.G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı MAN marka otobüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

23 KİŞİ YARALANDI

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından 23 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kazada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

AYNI GECE BİR KAZA DAHA

Aynı gece ikinci bir kaza haberi de geldi. Bu kez, yine aynı fabrikaya ait işçileri taşıyan 18 S 0075 plakalı Otokar marka otobüs, Çankırı'nın merkez ilçesine bağlı Tüney köyü mevkiinde karayoluna aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpışmada birçok domuz hayatını kaybederken, otobüste bulunan yolculardan yaralanan olmadı.

İki kazanın aynı fabrikaya ait araçlarla kısa süre arayla yaşanması dikkat çekti, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA