Meteoroloji İl İl Uyardı! Bu Kentlerde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

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Meteoroloji İl İl Uyardı! Bu Kentlerde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji İl İl Uyardı! Bu Kentlerde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor - Resim : 1

Doğu bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Vatandaşların ani sağanak yağışlara ve yer yer gök gürültüsüne karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Meteoroloji İl İl Uyardı! Bu Kentlerde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor - Resim : 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji İl İl Uyardı! Bu Kentlerde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor - Resim : 3

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bitlis, Muş ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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