Marmaris'te 5 Yıldızlı Otelde Korkutan Yangın: 6 Kişi Tedavi Altında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir lüks otelde yangın çıktı. Alevler odalara sıçrarken 680 kişi tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ise hastaneye sevk edildi.

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Marmaris'te 5 Yıldızlı Otelde Korkutan Yangın: 6 Kişi Tedavi Altında

Grand Kartal Otel ve Kervansaray Otel'deki yangın facialarının ardından korkutan bir haber de Muğla'dan geldi.

Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Marmaris'te 5 Yıldızlı Otelde Korkutan Yangın: 6 Kişi Tedavi Altında - Resim : 1

Alevler kısa sürede otel odalarına sıçradı. Görevliler ekiplere haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Otelde konaklayan 680 kişinin tamamı tahliye edildi, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın Marmaris İtfaiye Grand Kartal Otel
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