Marmaris'te 5 Yıldızlı Otelde Korkutan Yangın: 6 Kişi Tedavi Altında

Grand Kartal Otel ve Kervansaray Otel'deki yangın facialarının ardından korkutan bir haber de Muğla'dan geldi.

Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Alevler kısa sürede otel odalarına sıçradı. Görevliler ekiplere haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Otelde konaklayan 680 kişinin tamamı tahliye edildi, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA