Mahir Polat'ın Ağabeyi O Detayı Açıkladı: Sağlık Durumu, MASAK Raporu, Gizli Tanık...

İBB’ye başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Mahir Polat’ın ağabeyi, soruşturmaya dair konuştu. Cevdet Polat, kardeşinin kalp problemlerinin yanı sıra, kapalı alanda kalma fobisi olduğunu ve bunun tansiyon problemini tetiklediğini söylerken, MASAK raporlarına giren 150 liralık para transferinin de yıllar öncesine dayandığı ve para gönderilen iki kişinin 2020’li yıllarda terör soruşturması geçirdiğini açıkladı.

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Mahir Polat'ın Ağabeyi O Detayı Açıkladı: Sağlık Durumu, MASAK Raporu, Gizli Tanık...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan operasyon neticesinde tutuklanan İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın ağabeyi Cevdet Polat, Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e açıklamalarda bulunarak, kardeşi Mahir Polat'ın tutuklanmasına yola açan soruşturmaya dair yeni detayları paylaştı.

TANSİYON PROBLEMİNİ FOBİSİ TETİKLİYOR

Kardeşinin tansiyon ve kalp problemlerinin yanı sıra kapalı alanda kalma fobisinin (Klostrofobi) olduğunu, asansöre dahi binemediğini ve şimdi kaldığı hücre nedeniyle ciddi problem yaşadığını; tansiyon sorununun da bu fobi nedeniyle tetiklendiğini belirtti.

Mahir Polat'ın Ağabeyi O Detayı Açıkladı: Sağlık Durumu, MASAK Raporu, Gizli Tanık... - Resim : 1

MASAK RAPORUNDAKİ PARA TRANSFERİ

Ağabey Polat, MASAK raporlarına da giren ve emniyet sorgusunda Mahir Polat'a yönelik olarak sorulan iki para transferine de açıklık getirdi. Polat, söz konusu para transferlerinin yardım amaçlı olduğunu ve 2010'lu yılların başında tek seferlik olarak yapıldığını belirtti.

TERÖR SORUŞTURMASI YILLAR SONRA AÇILMIŞ

Mahir Polat'ın 100 lira gönderdiği Oğuzhan İnce'yi Trabzonspor camiasından tanıdıklarını belirten ağabey Polat, İnce'nin o dönem kendilerinden yardım istendiğini ve bu doğrultuda para toplandığını belirterek kendisinin de 50 lira yolladığını dile getirdi. Dolandırıcılıktan şüphelendikleri için başka para gönderimi yapmadıklarını belirten Polat, İnce hakkında açılan terör soruşturmalarının üçünün 2022 birinin ise 2023'te açıldığını belirtti.

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem de, MASAK raporlarındaki para gönderilen diğer kişinin Sultan Kaya olduğunu, bu para gönderme işleminin sosyal medyadan gelen yardım talebi üzerine yıllar önce yapıldığını; Kaya'ya da terör soruşturmasının 2020 ve 2021 yıllarında açıldığını ifade etmişti.

GİZLİ TANIĞIN BEYANI DIŞINDA KANIT YOK

Mahir Polat'ın tutuklanmasına gerekçe olan gizli tanık ise Polat'ın kent uzlaşısı kapsamında CHP ile DEM Parti arasında aracılık yaptığını iddia ettiğini ancak Polat'ın isminin tek bir cümlede geçiyor ve gizli tanığın ifadesi dışında somut bir kanıt bulunmuyor.

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Kaynak: Nefes

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