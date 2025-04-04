Cezaevindeki İmamoğlu'ndan 'Adalet' Vurgusu! Kur'an-ı Kerim, Nazım Hikmet, Hacı Bektaş-ı Veli...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 günü belediyeye yönelik "yolsuzluk" iddiaları kapsamında tutuklandı. Haftalardır ülke genelinde vatandaştan büyük destek gören İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden, Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'a açıklamalarda bulundu.

Olağanüstü kurultay için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e desteğini vurgulayan İmamoğlu, iktidarın uygulamalarına tepki göstererek "Gönül mertçe bir yarış isterdi. Ama en güçlü rakibini seçim dışında bırakmak için her türlü yola başvuran mertliğin kıyısından geçmemiş bu uğurda hukuku araç olarak kullanmaktan çekinmeyen zavallı bir anlayışla karşı karşıyayız. Zavallı bir rakibim var" diye konuştu.

'BURADA ÇALIŞMA DÜZENİ KURDUM'

Cezavinde kendisine bir çalışma düzeni oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı adayı, "Beni hapse atabilirler ama milyonlarca Ekrem’i ne yapacaklar? Benimle birlikte yol arkadaşlarımı da hapse attılar. Şunu unutmasınlar; ben hapishaneye sığmam. Şu duvarlar var ya, şu duvarlar bana teferruat. Burada bir çalışma düzeni kurdum, oturttum sayılır. Daha da oturtacağım" diye konuştu.

'GENÇLER REHBERİMİZ OLDU'

Ekrem İmamoğlu, mücadelesinde en önden yürüyenlerin gençler olduğunu hatırlatarak "Gençler bizim önümüze geçti, rehberimiz oldu. Onların cesareti topluma da bulaştı. Çok seviyorum onları. Her yöntemi kullanıp benimle burada da diyaloğa geçmeye çalışıyorlar. Zafere gençlerle ulaşacağız. Daha doğrusu zafer gençlerin olacak" ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNDE NELER OKUYOR?

Silivri'de neler okuduğundan da bahseden İmamoğlu, şu anda İBB'nin bastırdığı resimli belgeli Nutuk'u okuduğunu ve yeniden çok etkilendiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim'den de özellikle adaletle ilgili bölümleri not alarak okuyorum. Nazım Hikmet’in bütün şiirlerini getirttim, o da başucumda. Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgili sayfa sayısı az ama müthiş derinlikli bir kitap da okuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet