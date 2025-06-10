Kargalar Yangın Çıkardı: Hızlı Müdahale İle Söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde demiryolu hattında elektrik kablolarına teması yangın çıkarttı. Yangında iki karga öldü.

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Kargalar Yangın Çıkardı: Hızlı Müdahale İle Söndürüldü
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İstasyon Mahallesi'nde iki karganın demiryolu yüksek gerilim hattında kablolara teması sonucu kopan tel, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Olay yerinde bulunan iki karga öldü.

YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ihbarı üzerine hızla harekete geçen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaklaşık yarım saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İtfaiyenin hızlı müdahalesi yaşanabilecek bir felaketi önledi.

Kaynak: İHA

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