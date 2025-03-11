Menzil Cemaati’nde Bir Kriz Daha…Kardeşlerinin En Büyük Sırrını İfşa Etti

Merkezi Adıyaman'da bulunan Menzil Cemaati’nin şeyhi Abdulhakim Erol'un ölümünün ardından oğulları arasında başlayan miras kavgasında sular durulmuyor.

Nefes gazetesinden Tarık Işık’ın haberine göre, "Sultan Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni" olarak tanınan Muhammed Saki Erol ile kardeşleri arasındaki ipler gerildi.

'ÇALDILAR, NET KONUŞUYORUM'

Muhammed Saki Erol, kardeşlerinin topladıkları paraları boş yerlere harcadığını ima ederek “15 aydır şeriatsizlik yapıyorlar. Hiçbir tasarruf yetkileri olmadığı halde üzerinde hakkım olan miras mallarını yiyorlar. Çaldılar bakın, net konuşuyorum. Bu durumu haricen haber aldım” dedi.

Menzil Tarikatı şeyhinin ölümünün ardından cemaati Abdulbaki Elhüseyni’nin üç oğlu, Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mübarek’in birlikte yöneteceği açıklanmış, kardeşler arasında miras kavgası başlamıştı. Kavgada yeni detaylar ortaya çıktı.

Kardeşlerini ‘çalmakla’ suçlayan Muhammed Saki Erol, “Topladığınız paralar nereye gitti söyleyeyim. Karun sofrası gibi sofralar, A8 lüks arabalar, bellerine silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler...” diyerek isyan etti.

'KUZU DOLMASI YOK BİLMEM NE'

Erol “Güya haşa vakfın başında Hz. Peygamber varmış, bunlar da haşa O'nu temsil ediyorlarmış ya. Hz. Peygamber karnına taş bağlardı, taş. Bunlar ise yemek beğenmezdi, yok kuzu dolması yok bilmem ne. Gözümle gördüm. Belki aranızda o sofralarda yemiş olanlar da vardır” dedi.

Kaynak: Nefes Gazetesi