İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'ye 2014 - 2016 yılları arasında finans sağladığı iddiasıyla 32 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlar arasında Şişli, Sarıyer, Ataşehir ve Maltepe Belediyesi çalışanlarının da olduğu aktarıldı. Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi.

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İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'ye 2014 - 2016 yılları arasında finans sağladığı iddiasıyla 32 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltına alınanlar arasında Şişli, Sarıyer, Ataşehir ve Maltepe Belediyesi çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı - Resim : 1

ŞÜKRÜ GENÇ İÇİN GÖZALTI KARARI

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi.

İNÖNÜ TANIK SIFATIYLA ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, Şişli eski Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve Şişli eski Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün tanık sıfatlarıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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