Konya'da Kadın Cinayeti: Eşini Öldürüp, İntihar Etti; KADES Uygulamasına Çocuklar Bastı

Konya'da uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Adıyaman, çocukları görme bahanesiyle gittiği evde, eşi Havva Adıyaman'ı öldürdükten sonra intihar etti. Olayla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Babaları katliam yaptığı sırada çocukların KADES uygulamasından yardım çağırmaya çalıştığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Konya'da Kadın Cinayeti: Eşini Öldürüp, İntihar Etti; KADES Uygulamasına Çocuklar Bastı

Konya’nın Karatay ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 37 yaşındaki Yusuf Adıyaman, çocuklarını görme bahanesiyle gittiği evde, ayrı yaşadığı eşi Havva Adıyaman’ı tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti.

Konya'da Kadın Cinayeti: Eşini Öldürüp, İntihar Etti; KADES Uygulamasına Çocuklar Bastı - Resim : 1

KADES UYGULAMASINA ÇOCUKLAR BASTI

Olay, saat 21.30 sıralarında Araplar Mahallesi Heybeli Sokak'ta meydana geldi. Kadına Destek Uygulaması'na (KADES) yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Yusuf ve Havva Adıyaman’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis, ihbarın evde bulunan çocuklar tarafından yapıldığını belirledi.

Konya'da Kadın Cinayeti: Eşini Öldürüp, İntihar Etti; KADES Uygulamasına Çocuklar Bastı - Resim : 2

KADINI ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

Uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Adıyaman’ın, çocuklarını görme bahanesiyle eve geldiği, burada çıkan tartışma sonucunda eşi Havva Adıyaman’ı tabancayla vurup ardından aynı silahla intihar ettiği anlaşıldı.

Olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Korumayan Bir Uzaklaştırma Kararı Daha: Eşini Darp Edip, 'Yakında Öldüreceğim' DediKorumayan Bir Uzaklaştırma Kararı Daha: Eşini Darp Edip, 'Yakında Öldüreceğim' DediGüncel
Uzaklaştırma Kararı Durdurmadı: Eve Geldi, Kendisini BıçakladıUzaklaştırma Kararı Durdurmadı: Eve Geldi, Kendisini BıçakladıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet Kadın cinayetleri Konya
Son Güncelleme:
Orman Genel Müdürlüğü 4500 İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları Orman Genel Müdürlüğü 4500 İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Her Satırı Korkunç! Denizli'de Evlat Vahşeti: Babasını Başını Taşla Ezerek Öldürdü Her Satırı Korkunç! Denizli'de Evlat Vahşeti: Babasını Canice Katletti
Meclis, Ramazan’da 8 Gün Çalışacak: Yargı Paketi, Önümüzdeki Aya Kaldı Meclis, Ramazan’da 8 Gün Çalışacak: Yargı Paketi, Önümüzdeki Aya Kaldı
Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Adaylık Çıkışı: 'Daha Tarihi Belli Olmayan Seçim İçin...' Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Adaylık Çıkışı
Keçilerini Aramaya Çıkan Yaşlı Kadın Öldü Keçilerini Aramaya Çıkan Yaşlı Kadın Öldü
Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo
Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Adaylık Çıkışı: 'Daha Tarihi Belli Olmayan Seçim İçin...' Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Adaylık Çıkışı
Fuego Yanardağı Patladı! Gökyüzünü Dumanlar Sardı Fuego Yanardağı Patladı! Gökyüzünü Dumanlar Sardı
Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı: Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı