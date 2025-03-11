Konya'da Kadın Cinayeti: Eşini Öldürüp, İntihar Etti; KADES Uygulamasına Çocuklar Bastı

Konya’nın Karatay ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 37 yaşındaki Yusuf Adıyaman, çocuklarını görme bahanesiyle gittiği evde, ayrı yaşadığı eşi Havva Adıyaman’ı tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla intihar etti.

KADES UYGULAMASINA ÇOCUKLAR BASTI

Olay, saat 21.30 sıralarında Araplar Mahallesi Heybeli Sokak'ta meydana geldi. Kadına Destek Uygulaması'na (KADES) yapılan ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Yusuf ve Havva Adıyaman’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis, ihbarın evde bulunan çocuklar tarafından yapıldığını belirledi.

KADINI ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ

Uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Adıyaman’ın, çocuklarını görme bahanesiyle eve geldiği, burada çıkan tartışma sonucunda eşi Havva Adıyaman’ı tabancayla vurup ardından aynı silahla intihar ettiği anlaşıldı.

Olay yeri incelemelerinin tamamlanmasının ardından çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: DHA