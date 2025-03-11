Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek

13-14 Mart gecesi Başak burcunda gerçekleşecek olan Kanlı Ay Tutulması’na sayılı günler kala, 6 Şubat depremlerini de günler öncesinden nokta atışı bilen ünlü Astrolog Ayça Bayrak Aydın dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden Kanlı Ay Tutulması’nın etkilerine dair öngörülerini paylaşan Aydın, değişecek noktalara dikkat çekti.

Aydın, yaklaşık 6 saat sürecek ve 2027 yılına kadar etkilerini devam ettirecek tutulmanın düzen, sorumluluk ve disiplin temalarının ön plana çıkacağını belirtti.

DOĞAL AFETLER, ÇEVRESEL MESELELER…

Hem bireysel hem de kolektif düzlemde somut değişimlerin meydana geleceğini vurgulayan Aydın, tutulmanın etkilerini şöyle açıkladı: Toprak burcundaki bu tutulma, özellikle ekonomik sistemler, tarım, gıda güvenliği ve iş dünyasıyla ilgili konuları gündeme taşıyabilir. Finansal sistemlerde dalgalanmalar, üretim ve tüketim dengelerinde değişimler yaşanabilir. Aynı zamanda su ve toprak ile ilgili doğal afetler, çevresel meseleler ve altyapı sorunları da bu dönemde belirgin hale gelebilir.

SAĞLIK VE SU KRİZLERİ KAPIDA

Tutulmanın etkilerinin diğer aylarda da hissedileceğini belirten Aydın, özellikle siyasi değişimler ve sağlık krizlerini işaret etti. Aydın “Uranüsyen doğası nedeniyle, ani siyasi değişimler, teknolojik gelişmeler ve kitlesel hareketler görülebilir. Satürn’ün Balık burcundaki konumu ise denizcilik, sınır güvenliği, su kaynakları ve uluslararası anlaşmalar açısından önemli kararları beraberinde getirebilir. Özellikle sağlık sistemleri, su krizleri ve göç hareketleri de küresel gündemde” dedi.

DÜNYAYI ENERJİ KRİZİ VURACAK

Kanlı Ay Tutulması’nın dünya üzerindeki etkilerini de değerlendiren Aydın, büyük güçler arasında siber savaş, yapay zeka ve savunma teknolojileri üzerine rekabetin artabileceğini işaret etti. Aydın “Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Doğu Avrupa bölgelerinde sınır güvenliği, ittifaklar ve enerji krizleriyle ilgili hareketlilik beklenebilir” diye uyardı.